22.06.2023 09:25 Feuer wütet in Einfamilienhaus: Familie rettet sich mit Kindern ins Freie

Die Feuerwehr musste in Zetel am Mittwochabend ein Brand in einem Einfamilienhaus löschen. Fünf Personen konnten sich schnell ins Freie retten.

Von Robert Stoll

Zetel - Großeinsatz im Landkreis Friesland! In Zetel ist am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. In einem Einfamilienhaus in Zetel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, gingen gegen 18.45 Uhr mehrere Notrufe ein. Als die Beamten in der Pohlstraße eintrafen, hatte sich die fünfköpfige Familie des Hauses bereits ins Freie begeben. Zunächst drang dichter, dunkler Rauch aus dem Küchenfenster und weitete sich auf weitere Räume aus. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer von der Küche über das gesamte Einfamilienhaus bis zum Dachstuhl hin aus. Während der Löscharbeiten musste der Dachstuhl abgenommen werden. Die fünfköpfige Familie blieb zum Glück unverletzt. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Titelfoto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland