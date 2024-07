Feuer wütet in Hühnerfarm: 350.000 Euro Schaden!

Holzheim am Forst - Bei einem Brand auf einer Geflügelfarm in der Oberpfalz ist ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurde zu dem Hof in Holzheim am Forst alarmiert. © vifogra

Mehrere Menschen hatten sich am Montagabend beim Notruf gemeldet, weil dichter Rauch aus dem landwirtschaftlichen Gebäude im Kreis Regensburg aufstieg.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge brach das Feuer in einer Lagerhalle der Geflügelfarm aus.

Für die Tiere bestand glücklicherweise keine Gefahr, denn sie waren in einem anderen Stall untergebracht. Menschen seien ebenfalls nicht verletzt worden, erklärte die Polizei.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an, um die Flammen zu löschen. Nach stundenlanger Arbeit waren auch die letzten Glutnester gelöscht, der Sachschaden am Gebäude geht in die Hunderttausenden.