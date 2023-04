Feuer wütet in Wuppertaler Grundschule: Kräfte entdecken verdächtiges Detail

Wuppertal - In einer Grundschule in Wuppertal ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt.

Die Kameraden brachte den Brand rasch unter Kontrolle. © Tim Oelbermann

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtete, war ein Zeuge (28) in der vergangenen Nacht gegen 0.15 Uhr auf das Feuer in der Hermann-Herberts-Grundschule aufmerksam geworden und setzte umgehend einen Notruf ab. Kräfte von Feuerwehr und Polizei trafen daraufhin wenig später in der Cronenfelder Straße ein.

Den Angaben zufolge hatte das Feuer in einem Büro im rechten Teil des Gebäudetraktes gewütet, die Kameraden konnten den Brand aber rasch bekämpfen und auch ein Übergreifen der Flammen verhindern.

"Mehrere Büroräume sind aktuell nicht nutzbar", erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Bei den Löscharbeiten hätten Einsatzkräfte eine offen stehende Tür im rückwärtigen Bereich des Schulgebäudes entdeckt. Der Brandort sei daraufhin beschlagnahmt und mit einem Brandsachverständigen begangen worden.