14.04.2025 10:35 Feuer zerstört Café: Polizei findet verdächtigen Gegenstand

Bei einem Brand in einem Café ist in der Nacht in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ein Gebäude stark beschädigt worden.

Von Eva Dangelmaier und Madita Eggers Buchholz - Bei einem Brand in einem Café ist in der Nacht auf Montag in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ein Gebäude stark beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 200.000 Euro. Das Café brannte in der Nacht auf Montag komplett aus. © JOTO Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 00.10 Uhr in einem Café an der Lindenstraße aus. Zeugen meldeten "laute Knallgeräusche" und zersplitterte Glasscheiben. Verletzte gab es keine. Den Einsatzkräften gelang es noch rechtzeitig, alle Bewohner des Gebäudes zu wecken und in Sicherheit zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Feuerwehreinsätze Rettungseinsatz im stockfinsteren Siebengebirge: Mann sitzt auf Felshügel fest In der Nähe des Gebäudes sei laut Polizei ein geöffneter Benzinkanister gefunden worden, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. In der Nacht sei daraufhin ein 18 Jahre alter Mann aus Buchholz als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch seine Wohnung sei durchsucht worden. Er solle im Laufe des Tages befragt werden.

Titelfoto: JOTO