24.04.2024 18:34 Feuer zerstört Einfamilienhaus: Bewohner und Katze stehen nun auf der Straße

Am Dienstag kam es in Nelben bei Könnern zu einem Feuer in einem Haus, welches dadurch unbewohnbar wurde. Anwohner und Haustier stehen nun auf der Straße.

Von Robert Lilge

Könnern/Nelben - Am gestrigen Dienstagabend kam es in Nelben, einem Ortsteil von Könnern (Landkreis Salzlandkreis), zu einem Hausbrand. Nach dem Einsatz wurde das Einfamilienhaus als nicht bewohnbar eingestuft. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Könnern Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, brach das Feuer in der Wohnstube des Hauses aus. Der Eigentümer versuchte die Flammen noch zu löschen, war jedoch machtlos, weshalb die Feuerwehr Könnern zum Einsatz ausrücken musste. Alle Bewohner konnten sich selbstständig und ohne Verletzungen aus dem Haus retten. Feuerwehreinsätze Großeinsatz für die Feuerwehr: Holzhaus geht in Flammen auf Die angerückten Einsatzkräfte mussten jedoch die Hauskatze auffinden und ins Freie bringen, teilten sie auf Facebook mit. Nach dem schnellen Löschen der Flammen wurde das Haus als unbewohnbar eingestuft. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

