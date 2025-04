02.04.2025 12:53 945 Feueralarm in Zwickau: Renault brennt komplett aus

In der Nacht kam es in Zwickau zu einem Feuerwehreinsatz. In der Windbergstraße stand ein Renault in Brand.

Von Sarah Fuchs

Zwickau - In der Nacht kam es in Zwickau zu einem Feuerwehreinsatz. Der Renault war nicht mehr zu retten. © privat Die Einsatzkräfte wurden von einem Anwohner gegen 1.30 Uhr in den Ortsteil Marienthal gerufen. In der Windbergstraße stand dort ein geparkter Renault in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer zwar innerhalb weniger Minuten löschen, an dem alten Auto entstand dennoch ein Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer im Polizeirevier Zwickau zu melden: 0375 428 102. Am nächsten Morgen waren nur noch die Spuren des Brandes zu sehen. © Mike Müller Bereits Ende März brannten in der Gegend mehrere Mülltonnen und Hecken. Bei den Bränden entstand laut Polizeiinformationen ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Weitere Informationen zu möglichen Tätern gibt es laut Polizei bisher noch nicht.

Titelfoto: Bildmontage: privat, Mike Müller