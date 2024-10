Feuerteufel schlagen wieder zu! Wohnhaus wird evakuiert und von Polizei versiegelt

Halle (Saale) - Am Mittwochabend sorgten Brandstifter für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Halle.

Die Feuerwehr in Halle hat momentan alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans hatten sich die Feuerteufel gegen 21.40 Uhr an Umzugskartons zu schaffen gemacht, welche auf mehreren Etagen eines Mehrfamilienhauses im Aalweg abgestellt waren.

Als eine dort wohnhafte Familie das Feuer bemerkte, reagierte sie geistesgegenwärtig und konnte sich so noch rechtzeitig unverletzt aus ihrer Wohnung ins Freie retten.

Aufgrund der massiven Rauch- und Löschwasserschäden seien die Räumlichkeiten im Haus aktuell nicht mehr bewohnbar, so der Sprecher. Das gesamte Treppenhaus sei außerdem von Rußablagerungen gezeichnet.

Während die Kameraden vor Ort im Einsatz waren, wurden die betroffenen Mieter von der Hausverwaltung in Hotels untergebracht. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist unklar.

In dem Haus hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Fälle von Brandstiftung gegeben: So hatten die Mieter erst Mitte Oktober von der Feuerwehr evakuiert werden müssen.