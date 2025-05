Feuerteufel zünden Lagerhallen an - und nennen frechen Grund

Bernburg - Ermittlungserfolg im Salzlandkreis! Nach einem verheerenden Brand in zwei Lagerhalle n konnte die Polizei nun die dreisten Feuerteufel schnappen.

Die Polizei konnte vier Brandstifter schnappen, die im April zwei Lagerhallen anzündeten. (Archivfoto) © EHL Media/Lucas Libke

Anfang April brannten zwei Lagerhallen im Teichweg in Bernburg (Sachsen-Anhalt). Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, konnten jetzt vier junge Bernburger im Alter von 14 bis 20 Jahren als Täter ermittelt werden.

Während der Befragungen gaben sie sogar einen konkreten Grund für ihre Straftat an: Langeweile!

Nun werde geprüft, ob die vier noch für weitere Brandstiftungsdelikte im Umkreis verantwortlich sein könnten.

Was war geschehen? Am frühen Abend des 3. April beobachteten zwei Zeuginnen, wie sich die Jugendlichen in einem Nebengebäude der Lagerhalle aufhielten.

Wenig später stieg Rauch auf, die Halle brannte, die Feuerwehr musste eingreifen. Doch damit nicht genug: Nur drei Stunden später hatten die Feuerteufel erneut zugeschlagen und eine weitere Halle angezündet.