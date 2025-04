Lagerhallen in Flammen: Hundert Feuerwehrleute wegen möglicher Brandstiftung im Einsatz

Bernburg - Zwei Lagerhallen haben in Bernburg im Salzlandkreis ( Sachsen-Anhalt ) gebrannt. Nun ermittelt die Polizei .

104 Einsatzkräfte waren mit 24 Fahrzeugen vor Ort. © EHL Media/Lucas Libke

Am gestrigen Donnerstag wurden die Beamten gegen 17.07 Uhr alarmiert, so das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Freitag.

Zwei Zeuginnen hatten mehrere Jugendliche an einem Nebengebäude eines umzäunten Geländes gesehen.

Nachdem diese verschwunden waren, stieg Rauch aus einem der Gebäude auf.

Feuerwehr und Polizei reagierten schnell und löschten den Brand.

Das Gebäude stand leer, weshalb niemand verletzt wurde.