Feuerteufel zündet Industriehalle an: Gebäude sofort in Vollbrand

Ein 25-Jähriger soll in eine Ladung Klopapier angezündet und so ein gigantisches Feuer in einem Industriegelände in Wales ausgelöst haben.

Von Adrian Schintlmeister

Bridgend (Großbritannien) - Innerhalb von Minuten stand eine Industriehalle in Wales lichterloh in Flammen und brannte völlig aus. Der Schaden geht wohl in die Millionen. Ein 25-Jähriger soll das Feuer gelegt haben. Unerbittlich wüteten die Flammen. © X/@BikerRae Am Freitagabend brach in einem Industriepark von (Wales) ein Inferno aus. Die Lagerhalle eines Speditionsunternehmens stand lichterloh in Flammen. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten und eines Großaufgebots an Feuerwehrleuten, war die 26.950 Quadratmeter große Halle nicht mehr zu retten, berichtet das Portal "Wales Online". Das Gebäude wurde völlig zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Augenzeugen berichten von einem "lautem Knall", kurz sei Rauch zu sehen gewesen. Als man am Unglücksort eintraf, habe die ganze Halle bereits in Vollbrand gestanden, hieß es von der Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Derweil berichten Anwohner, dass das Feuer noch im 10 Kilometer entfernten Stadtzentrum zu sehen war. Tags darauf wurde das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Luftaufnahmen zeigen ein Trümmerfeld: Das Dach ist eingestürzt, Hochlastregale im Inneren sind völlig verkohlt. Feuerwehreinsätze Feuerwehr-Großeinsatz in Neu-Isenburg: Bewohner (†75) stirbt in den Flammen Der Schaden geht wohl in die Millionen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Brandstifter legt Feuer in Klopapier-Lager Bedrohlich thronte eine gigantische Rauchsäule über dem brennenden Großlager. © X/@emilybutty Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Bereich aus, wo Küchenrollen und Klopapier gelagert wurden. Von dort hatten sich die Flammen dann mit beängstigender Geschwindigkeit auf die ganze Halle ausgebreitet. Inzwischen hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Es soll sich um einen 25-jährigen Mann aus der Gegend handeln, hieß es. Der Mann sei am Samstag in Gewahrsam genommen und befragt worden. Der irre Feuerteufel muss sich nun wohl schon bald wegen schwerer Brandstiftung verantworten müssen.

