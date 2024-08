20.08.2024 12:58 Feuerwehr eilt am späten Abend in Gartenanlage: Laube fackelt ab

In einer Gartenanlage in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) brannte am Montagabend eine Laube. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Christian Rüdiger

Bleicherode - In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ist am Montagabend eine Gartenlaube abgebrannt. Die Laube fiel den Flammen zum Opfer. © Feuerwehr Obergebra Bei dem Häuschen handelte es sich offenbar um eine ungenutzte Laube. Diese stand in einer Gartenanlage unterhalb vom Vogelberg in Bleicherode, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Laube konnte von den Feuerwehrleuten nicht mehr gerettet werden, sie brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Die Einsatzkräfte waren am Montagabend gegen 21.40 Uhr über das Feuer informiert worden. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Informationen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen und werden von der Kripo Nordhausen geführt.

Titelfoto: Feuerwehr Obergebra