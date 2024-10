15.10.2024 06:47 Feuerwehr-Großeinsatz im Taunus: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen!

Am frühen Morgen des heutigen Dienstags ist in einer Lagerhalle in Kronberg im Taunus ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern weiter an.

Kronberg im Taunus - Die Lagerhalle eines Baustoffhandels in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) brennt seit mehreren Stunden und ist einsturzgefährdet. Seit den frühen Morgenstunden brennt eine Lagerhalle in Kronberg im Taunus. Etwa 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. © Keutz TV-NEWS/Sergen Kaya Verletzte gebe es aber keine, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach Angaben des Sprechers befinden sich in der Halle unter anderem E-Elektrostapler sowie Holz. Die Löschmaßnahmen seien schwierig. Da die Halle einsturzgefährdet sei, könne derzeit nur ein Löschunterstützungsfahrzeug in die Halle. Dieses werde autonom von außen gesteuert. Feuerwehreinsätze Gruselfigur löst Brand aus: Elf Menschen in Geisterbahn verletzt "Wir rechnen damit, dass wir hier bis in die Mittagsstunden tätig sein werden", sagte der Sprecher.

Neben der Halle, in der Baustoffmaterialien gelagert werden, befinden sich demnach in einem offenen Bereich rund 300 leere sowie volle Gasflaschen. Da sich darin Gasreste befinden könnten, werde der Bereich gekühlt, damit das Feuer nicht darauf übergreife. Auch die Bahnlinie in der Nähe bleibe weiterhin gesperrt. Für die umfangreichen Löscharbeiten seien in der Nacht rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk vor Ort. Anwohner hatten den Brand gemeldet. Es gebe zudem eine Warnung, dass Türen und Fenster geschlossen bleiben sollten. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS/Sergen Kaya