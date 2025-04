09.04.2025 10:00 1.346 Feuerwehr im Großeinsatz: Brand zerstört Lager auf Firmengelände

Ein Großbrand in Tübingen hat in der Nacht auf Mittwoch für ein Großaufgebot an Einsatzkräften gesorgt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Von Johanna Baumann

Tübingen - Der Brand mehrerer Holzbaracken auf einem Firmengelände in Tübingen hat in der Nacht auf Mittwoch für ein Großaufgebot an Einsatzkräften gesorgt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Aufgrund der Holzbauweise breitete sich das Feuer schnell aus. © 7aktuell.de / Alexander Hald Laut Polizei ist die Ursache des Feuers noch unklar. Es brach gegen Mitternacht in einem Lager in der Straße Vor dem Großholz aus. Dort griff es schnell auf mehrere Gebäude einer Firma über. Bis in die frühen Morgenstunden waren 125 Kräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Sicherheit wurde die Gasversorgung im Bereich der Brandstelle durch die Stadtwerke abgestellt. Feuerwehreinsätze Frostschutz-Feuer geht schief: Bauer fackelt aus Versehen Scheune und Haus ab Bei der Suche nach Wärmequellen unterstützten ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen der Feuerwehr. Verletzte soll es laut aktuellem Stand keine geben. Derzeit wird von einem Sachschaden von mindestens 150.000 Euro ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Baumarkt konnte verhindert werden. © 7aktuell.de / Alexander Hald Angrenzender HORNBACH-Baumarkt nicht betroffen Der direkt angrenzende HORNBACH blieb laut eigenen Aussagen vom Feuer verschont. Es handele es sich nicht um das Firmengelände des Baumarktes. "Wir haben in dem Gebäude, das in der Nacht in Brand geraten ist, keine Ware gelagert. Lediglich auf dem Parkplatz des Nachbargebäudes haben wir eine kleine Stellfläche angemietet. Die dort abgestellte Ware wurde beschädigt. Die Schadenssumme ist gering", berichtigte der HORNBACH-Marktleiter Patrick Palmer. Für Kunden gebe es keine Einschränkungen. Der Markt sei regulär geöffnet.

Titelfoto: 7aktuell.de / Alexander Hald