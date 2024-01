29.01.2024 11:33 844 Feuerwehr im Großeinsatz: Flammen breiten sich rasend schnell in Wohnhaus aus

Von Juliane Bonkowski

Brandis - Feuerwehreinsatz am Montagmorgen im Landkreis Leipzig: Ein Wohnhaus ist in Flammen aufgegangen, zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Das Feuer war im Technikraum des Hauses ausgebrochen und hatte sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet. © Sören Müller Wie Polizeisprecherin Josephin Sader auf Anfrage von TAG24 erklärte, war das Feuer gegen 9 Uhr in der Beuchaer Straße in Brandis ausgebrochen. Demnach habe es sich vom Technikraum des Gebäudes über das Treppenhaus bis in den Dachstuhl hinein ausgebreitet. Drei Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung, die nach TAG24-Informationen mit 29 Kameraden angerückt waren, konnten die Flammen weitgehend löschen. Feuerwehreinsätze Drei junge Frauen bei Feuer in Studenten-Wohnheim verletzt Zum Zeitpunkt des Brandes sei glücklicherweise niemand im Haus gewesen – es wurden daher keine Personen verletzt. Bewohnbar sei das Gebäude jedoch derzeit nicht mehr. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. © Sören Müller Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in die Wege geleitet.

Titelfoto: Sören Müller