Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort: Lagerhalle geht in Flammen auf

Bernburg - Der Brand eines Lagerkomplexes in Bernburg im Salzlandkreis hat am frühen Mittwochmorgen den Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte erfordert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Bis in die späten Morgenstunden waren die Kameraden mit den Löscharbeiten beschäftigt. © Polizei Salzlandkreis

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 1.52 Uhr gemeldet. Der Gebäudekomplex, der sich an der Aderstedter Straße befindet, besteht demnach aus einer großen Halle sowie mehreren Anbauten.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, brannte der Komplex bereits in vollem Umfang. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Löscharbeiten auf und kämpften bis in die späten Morgenstunden gegen die Flammen.

Neben der Feuerwehr Bernburg waren auch Wehren umliegender Ortschaften im Einsatz. Insgesamt waren laut Polizei 90 Kameraden und 23 Fahrzeuge vor Ort.

Der Schaden wurde vorerst auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.