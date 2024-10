23.10.2024 11:41 Feuerwehr rettet Bewohner aus brennender Wohnung: Mann schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Eschweiler sind am Mittwochmorgen sechs Personen verletzt worden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Von Patrick Richter

Eschweiler - Wegen eines Zimmerbrandes in einer Wohnung in Eschweiler mussten am Mittwochmorgen sechs Personen gerettet werden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr musste bei dem Brand in dem Wohnhaus in der Feldendstraße auch eine Drehleiter benutzen, um zwei Personen aus dem ersten Stock zu retten. © News5 Die Feuerwehr Eschweiler war nach eigenen Angaben an dem Wohnhaus in der Feldendstraße seit kurz vor 9 Uhr am Mittwoch im Einsatz. Das Feuer war in dem Mehrfamilienhaus im ersten Stock ausgebrochen. Die eintreffenden Retter brachten sechs Personen sicher ins Freie. Zwei davon mussten per Drehleiter gerettet werden. Ein Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Feuerwehreinsätze Erst schwindelig, dann übergeben: Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt Der örtliche Energieversorger schaltete während der Lösch- und Rettungsarbeiten das Gasnetz für das betroffene Gebäude ab. Die Stadt Eschweiler kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Hausbewohner. Das Gebäude ist nach dem Feuer bis auf Weiteres unbewohnbar. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den lebensgefährlich verletzten Bewohner schnellstmöglich in eine Klinik zu bringen. © News5 Haus nach Zimmerbrand unbewohnbar Bis zum frühen Mittag liefen noch Nachlöscharbeiten. Die Feldendstraße wurde anschließend wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz waren Löschzüge aus den Stadtteilen Mitte, Bohl, Weisweiler und Röhe. Die Polizei ermittelt jetzt die bislang unklare Brandursache.

Titelfoto: News5