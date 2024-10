Feuerwehr rettet eingebrochenes Pferd von Dach - Doch wie kam es dorthin?

Ruppichteroth - Die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis ist am Donnerstag zu einem kuriosen Rettungseinsatz ausgerückt, nachdem ein Pferd in ein Dach eingebrochen war. Wie das Tier zuvor dorthin gelangt war, blieb dabei völlig rätselhaft.

Wie das 18 Jahre alte Pferd auf das Dach des Schuppens gelangt war, blieb rätselhaft. © Freiwillige FW Ruppichteroth /dpa

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr zu dem tierischen Einsatz in Mittelsaurenbach, einem Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, alarmiert worden.

Die Kameraden gingen demnach zunächst von einem "gewöhnlichen" Rettungseinsatz aus, die Lage vor Ort entpuppte sich dann allerdings weitaus kniffeliger als angenommen!

Denn "das Pferd war nicht etwa im Spaltenboden eines Stalls oder einer Grube eingebrochen, sondern im Dach eines Schuppens", wie ein Feuerwehrsprecher schilderte. Gedeckt war das Dach demnach mit Eternit-Platten, die dem Gewicht des Tieres von etwa 400 Kilogramm nicht standhielten.

Wie das 18 Jahre alte Pferd sich in seine missliche Lage gebracht hatte, blieb unklar. Die Einsatzkräfte erkannten jedoch, dass es sich bei dem Sturz durch die scharfen Bruchkanten Schnittverletzungen an den Vorder- und Hinterbeinen sowie am Bauch zugezogen hatte.