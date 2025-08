Feuerwehr rettet Tier aus 15 Metern Höhe: Diesmal ist es keine Katze

Konstanz - Die Rettung von Katzen aus Bäumen scheint mittlerweile zu einem Routineeinsatz der Feuerwehr geworden zu sein. Mit einem Chamäleon hatten die Einsatzkräfte in Konstanz bislang jedoch wenig Erfahrung.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr freute sich über die geglückte Rettung. © FW Konstanz

"Ein Chamäleon hatte sich in einem Baum in etwa 15 Metern Höhe verirrt", teilte die Feuerwehr mit. Gegen 13.37 Uhr ging am Dienstag der Notruf ein.

Für die eher ungewöhnliche Tierrettung rückten die Einsatzkräfte in ein Konstanzer Wohngebiet aus.

Der Exot wurde dann mithilfe der Drehleiter eines Löschfahrzeugs behutsam vom Geäst geholt.