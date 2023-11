Feuerwehr rückt zu Großeinsatz im Ortenaukreis an!

Hohberg - Am Sonntagabend kam es im Ortenaukreis zu einem größeren Brandeinsatz in einem Gewerbegebäude.

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die späten Abendstunden an. © Christina Häußler / EinsatzReport24

Die Feuerwehr rückte gegen 20 Uhr in der Niederschopfheimer Gewerbestraße in Hohberg an.

Ein rußbeschmutzter Mann wurde in der Nähe des Einsatzes angetroffen. Vorsorglich kam er in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt derzeit, in welchem Zusammenhang er mit dem Brand steht.