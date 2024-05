31.05.2024 09:01 Feuerwehr stundenlang im Einsatz: 1000 Autoreifen fackeln in Lagerhalle ab

In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist am Donnerstag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Eisfeld - In Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist am Donnerstag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Feuerwehr öffnete das Dach, um die brennenden Reifen zu löschen. © NEWS5 / Steffen Ittig Laut Angaben der Polizei hatten sich die Flammen vom Keller aus auf weitere Teile des Gebäudes ausgebreitet und diese beschädigt. In der Halle waren den Informationen nach 500 bis 1000 Autoreifen gelagert. Wieso das Feuer in dem Gebäude ausbrach, ist bislang noch unklar. Die Kripo ermittelt. Der Brand zog einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich. Rund 100 Kameraden waren in der Straße "Zur Sandgrube" im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Um die zahlreichen Reifen zu löschen, musste das Blechdach der Lagerhalle aufgemacht werden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 45.000 Euro.

Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig