Feuerwehr will Katze retten, doch dann haben Kräfte plötzlich ein dickes Problem

Die Kameraden wollten das Tier ursprünglich von einem Dach retten, doch die Katze flüchtete in ein Kaminrohr.

Wie ein Sprecher der Ratinger Feuerwehr am Dienstag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 19 Uhr zu dem in Not geratenen Tier alarmiert worden, das sich offenbar nicht mehr aus eigener Kraft von dem Dach retten konnte.

Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen und die Drehleiter ausfuhren, zeigte sich die Katze jedoch alles andere als kooperativ, flüchtete kurzerhand unter eine Kaminabdeckung und kletterte anschließend in eines der dortigen Kaminrohre!

Nun hatten die Kräfte ein ziemliches Problem, denn den Vierbeiner aus dem Schacht zu retten, stellte sich als deutlich aufwendiger dar, als zunächst angenommen. "Die Demontage der Kaminabdeckung reichte nicht aus, um die Katze aus dem Kamin zu befreien", schilderte der Sprecher, weshalb die Kameraden umplanen mussten.

Um die widerspenstige Samtpfote zu erreichen, öffneten die Retter den Kamin schließlich durch die Wand einer Wohnung und setzten dazu schweres Werkzeug ein. Dabei kontrollierten die Kräfte mithilfe einer Endoskop-Kamera kontinuierlich die Lage und Situation der Katze, ehe sie nach rund dreieinhalb Stunden endlich befreit werden konnte.