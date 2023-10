Feuerwehr wird zu Zimmerbrand gerufen: Drei Personen verletzt

Neuenstein - Der Alarm wurde gerade noch rechtzeitig ausgelöst! Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuenstein (Hohenlohekreis) sind drei Menschen verletzt worden.

Der örtlichen Feuerwehr gelang es, den Wohnungsbrand schnell zu löschen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Am gestrigen Freitagabend gegen 21 Uhr wurden Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Stifterstraße in Neuenstein auf eine Rauchentwicklung im Treppenhaus aufmerksam.

Laut Polizeiangaben war aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss das Piepsen eines Rauchmelders zu vernehmen gewesen. Daraufhin alarmierten die Hausbewohner unverzüglich die Feuerwehr sowie den Mieter der betroffenen Wohnung, der zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause war.

Die Rettungskräfte trafen rasch am Brandort ein und konnten eine in der Wohnung festsitzende Katze vor Schlimmerem bewahren.

Die Feuerwehr konnte zudem einen brennenden Vorhang löschen und somit ein Übergreifen der Flammen vereiteln.