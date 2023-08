08.08.2023 13:40 Feuerwehr zu Kinderzimmer-Brand gerufen: 33-Jährige bringt ihr Baby in Sicherheit

Die Feuerwehr wurde am Montag zu einem Brand in die Straße "Alter Nordhäuser Bahnhof" in Erfurt gerufen. Ein Schwelbrand in einem Kinderzimmer wurde gemeldet.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Montag in Erfurt gekommen. Hintergrund war ein gemeldeter Kinderzimmer-Brand. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen zu einem Brand in die Straße "Alter Nordhäuser Bahnhof" gerufen. In einem Kinderzimmer war nach Angaben der Mitteilerin ein Schwelbrand ausgebrochen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich die 33-Jährige mit ihrem zwei Monate alten Baby vor dem Haus in Sicherheit gebracht. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Angaben nach schnell Entwarnung geben. Ein Heizstrahler war aufgrund eines technischen Defekts verschmort. In der Wohnung entstand laut Polizei kein Sachschaden. Die Frau und ihr Kind blieben unverletzt, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: 123RF/kzenon