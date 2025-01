Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Auto komplett abgefackelt!

Lößnitz - Wie konnte das passieren? In Lößnitz ( Erzgebirge ) brannte am heutigen Samstagmorgen ein geparktes Auto komplett ab.

Komplett abgefackelt! Am Samstagmorgen brannte ein Renault in Lößnitz (Erzgebirge) völlig aus. © Niko Mutschmann

Die Feuerwehr wurde gegen 5.50 Uhr in die Schillerstraße gerufen. Dort stand ein Renault in Vollbrand. Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Dabei kam auch Löschschaum zum Einsatz.



Dennoch fackelte der Wagen komplett ab. Die Flammen beschädigten auch einen Opel. "Verletzt wurde niemand", so ein Polizeisprecher.