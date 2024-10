24.10.2024 13:26 690 Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge

In Raschau-Markersbach hat es am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einer Wohnung war offenbar Essen angebrannt.

Von Claudia Ziems

Raschau-Markersbach - In Raschau-Markersbach (Erzgebirge) führte angebranntes Essen am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz. In einem Topf war Essen angebrannt. © Niko Mutschmann Gegen 10.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Raschau, Markersbach und von der Hauptwache Schwarzenberg nach Markersbach in die Bergstraße gerufen. Dort hatten Anwohner Rauch aus einer Wohnung festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die betroffene Wohnungstür musste geöffnet werden. Feuerwehreinsätze Wohnhaus brennt lichterloh - Einsatzkräfte finden Tote In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Topf auf dem Herd, den sie direkt ins Freie brachten. Der Bewohner war nach ersten Informationen nicht zu Hause. Die Feuerwehren aus Raschau, Markesbach und der Hauptwache Schwarzenberg wurden nach Markersbach in die Bergstraße gerufen. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten noch die Wohnung und das Haus, danach konnte der Einsatz beendet werden. Neben den Feuerwehren waren noch Polizei und ein Rettungswagen vor Ort.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann