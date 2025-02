24.02.2025 19:03 1.776 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Schornstein-Verkleidung in Flammen

Am Montagnachmittag kam es in der Dreihansener Straße in Lößnitz (Erzgebirge) zu einem Brand an der Verkleidung eines Schornsteins.

Von Claudia Ziems

Lößnitz - Am späten Montagnachmittag kam es in der Dreihansener Straße in Lößnitz (Erzgebirge) zu einem Brand an der Verkleidung eines Schornsteins. In Lößnitz kam es am Montag zu einem Feuerwehreinsatz. © Niko Mutschmann Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete, war bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung im Bereich des Schornsteins zu erkennen. Es brannte aber nicht der Schornstein selbst, sondern die äußere Verkleidung. Zwei Angriffstrupps kamen zum Einsatz - einer von der Drehleiter aus, unterstützt von einer gesicherten Einsatzkraft auf dem Dach. Außerdem wurden herabfallende, brennende Teile am Boden sofort gelöscht, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Feuerwehreinsätze Erzgebirgskreis: Gleich zwei Feuerwehreinsätze am Sonntagabend Verletzt wurde bei dem Brand nach ersten Informationen niemand. Die Verkleidung des Schornsteins hatte Feuer gefangen. © Niko Mutschmann Die Feuerwehren aus Lößnitz, Grüna, Affalter und Dittersdorf waren mit insgesamt circa 45 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich waren der Kreisbrandmeister und auch die Polizei im Einsatz. Zur Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Erst am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Schornsteinbrand nach Bockau ausrücken.

Titelfoto: Niko Mutschmann