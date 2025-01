14.01.2025 15:13 Feuerwehreinsatz in Döbeln: Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) rückte die Feuerwehr am Dienstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus.

Von Julian Winkler

Döbeln - Feueralarm in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) am heutigen Dienstagmittag! Dunkler Rauch stieg aus dem Gebäude: In der Mastener Straße in Döbeln brannte am Dienstag ein Mehrfamilienhaus. © EHL Media/Justin Kurowski Gegen 13 Uhr brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mastener Straße (B175). Schnell rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Die Straße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt. Zur genauen Brandursache ermittelt nun die Polizei.



Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

