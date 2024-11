16.11.2024 14:28 Feuerwehreinsatz in Eilenburg: War ein technischer Defekt der Grund?

Die Feuerwehr in Eilenburg war am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße gefordert.

Von Eric Mittmann

Eilenburg - Die Feuerwehr in Eilenburg war am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße gefordert. Feuerwehreinsatz an der Wilhelm-Raabe-Straße in Eilenburg. Am Freitagnachmittag war es dort zu einem Kellerbrand gekommen. © EHL Media/Florian Oehme Gegen 15 Uhr erhielten die Rettungskräfte Meldung über einen Gebäudebrand an der Straße, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte. Zahlreiche Kameraden eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Dort angekommen, erblickten sie bereits eine dichte Rauchwolke, die aus dem Keller des Hauses austrat. Immerhin: Ein gesamter Gebäudebrand bestätigte sich nicht. Lediglich der Keller war betroffen. Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, sollen sich die Anwohner bereits vorsorglich auf ihre Balkone begeben haben. Feuerwehreinsätze Brand in Messie-Haus hält Feuerwehr stundenlang in Atem Die Feuerwehrleute machten sich umgehend mit Wasser und unter Atemschutz an die Brandbekämpfung. Gleichzeitig wurden die Hausbewohner evakuiert. Bereits nach kurzer Zeit hatten die Kameraden das Feuer gelöscht, anschließend lüfteten sie noch den Hausflur. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Hatte ein defektes Ladekabel den Brand verursacht? Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. © EHL Media/Florian Oehme Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein technischer Defekt der Grund für das Feuer gewesen sein. Demnach könnte das Ladekabel eines Akkus in Brand geraten sein, das gerade zum Aufladen verwendet wurde. Das Feuer hatte daraufhin in dem betroffenen Kellerteil gewütet. Noch bevor es auf weitere Abteile übergreifen konnte, wurde es jedoch von den Kameraden unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Höhe des Sachschadens war am Samstag noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Feuerwehreinsätze Auto und Hecke verwandeln sich in Feuerball: B37 dicht! Die Feuerwehr war mit mehr als 25 Einsatzkräften vor Ort.

