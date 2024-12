13.12.2024 09:08 Lauter Knall, dann brennt's: Wohnhaus in Greiz in Vollbrand

Am frühen Freitagmorgen ist in einem Wohnhaus in Greiz ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Greiz - Am frühen Freitagmorgen ist in einem Wohnhaus in Greiz ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist seit dem frühen Freitagmorgen im Einsatz. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Wie die Polizei mitteilte, war die Meldung über den Brand kurz nach 6 Uhr eingegangen. Die Beamten sowie der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten umgehend aus und eilten zu dem Haus in der Hirschgasse. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand. Aktuell dauern die Löschmaßnahmen der Feuerwehr an. Feuerwehreinsätze Kerzenschein löst Feuerwehreinsatz im Erzgebirge aus Der Brand sei jedoch unter Kontrolle, erklärte die Polizei. Laut den Einsatzkräften soll es vor dem Feuer einen lauten Knall gegeben haben. Den Angaben nach wird das Haus von einem Mann bewohnt. Ob er sich noch im Gebäude befindet, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist ebenfalls unbekannt.

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion