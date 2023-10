Hotelbrand in Gerlingen ruft Großaufgebot auf den Plan

Gerlingen - Dichte Rauchschwaden steigen in den schwäbischen Herbsthimmel!

Aus gleich mehreren Fenstern eines Gerlinger Hotels stieg Rauch empor. © KS-Images.de/ Andreas Rometsch

Bei einem Brand in einem Hotel im schwäbischen Gerlingen war am heutigen Montagnachmittag Großalarm ausgelöst worden. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr rückten an.

Über die Ursache des Brandes sowie über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Polizei konnte entsprechende Anfrage von TAG24 nicht beantworten.