01.11.2023 15:44 770 Feuerwehreinsatz in Hohenstein-Ernstthal: Brand am Textil- und Rennsportmuseum

Ein Nebengebäude des Textil- und Rennsportmuseums in Hohenstein-Ernstthal stand am heutigen Mittwoch in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Von Fabian Windrich

Hohenstein-Ernstthal - Feuer am Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau)! Die Feuerwehr wurde am heutigen Mittwochmittag zum Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal gerufen. In einem Nebengebäude war ein Brand ausgebrochen. © Andreas Kretschel Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr zum Museum in die Antonstraße gerufen.



Dort schossen laut ersten Informationen Flammen aus einem Nebengebäude. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. In diesem Nebengebäude war es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten der Flammen verhindern. © Andreas Kretschel Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

