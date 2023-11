Im 12. Stock brennt es, dann beginnen dramatische Minuten

Karlsruhe - Plötzlich brach große Hektik aus! Bei einem Hochhausbrand in der Karlsruher Oststadt spielten sich turbulente Szenen ab. Dabei kamen nicht alle Bewohner mit dem Schrecken davon.

Im 12. Stock eines Karlsruher Hochhauses musste ein Bewohner in seiner Not auf den Balkon flüchten. © Tim Müller / EinsatzReport24

Am heutigen Freitagnachmittag gegen 16 Uhr musste ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Wolfartsweierer Straße ausrücken.

In einer Wohnung im 12. Stock war ein Feuer ausgebrochen. Die Person der betroffenen Wohnung wurde von dem Brand offenbar völlig überrumpelt und so rettete sich dieser Bewohner zunächst in seiner Verzweiflung auf den Balkon.

Von dort musste ihn die Feuerwehr mittels Hubrettungsbühne in Sicherheit bringen.

Den Kameraden gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und in die Hände des Rettungsdiensts übergeben.

Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.