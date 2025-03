Plauen - In Plauen ( Vogtland ) kam es am Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

In Plauen brannte am Samstagabend eine Laube lichterloh. © Ellen Liebner

In der Meßbacher Straße in der Kleingartensparte "An der Linde" geriet aus noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Brand.