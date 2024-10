22.10.2024 09:33 732 Feuerwehreinsatz in Mittelsachsen: Schuppen geht in Flammen auf

In Waldheim kam es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Hier stand ein Schuppen in einem Hinterhof in Flammen.

Von Claudia Ziems

Waldheim - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Montagabend in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen). Ein Schuppen in einem Hinterhof brannte komplett ab. © EHL Media/Dietmar Thomas Gegen 22.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die Hohe Straße zu einem Laubenbrand alarmiert. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses stand aus bislang unklarer Ursache ein Holzschuppen in Flammen. Vorsorglich wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung die Bewohner des Hauses evakuiert. Sie konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas