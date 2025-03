06.03.2025 11:17 3.271 Feuerwehreinsatz in Mittelsachsen: Wohnung in Flammen

In Erdmannsdorf (Augustusburg) brannte es am Donnerstagmorgen. In einem Mehrfamilienhaus brach ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Augustusburg - Feueralarm in Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen)! In einem Wohnhaus im Ortsteil Erdmannsdorf brach am Donnerstagmorgen ein Feuer aus. Feuerwehreinsatz im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf: In diesem Mehrfamilienhaus kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand. © Haertelpress Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Chemnitzer Straße gerufen. Im ersten Geschoss drang dichter Qualm aus einem Fenster. Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Dabei wurde auch eine angebrannte Matratze aus dem Fenster geworfen.



Glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte allerdings in die Tausende gehen: Das Innere der Wohnung ist nach dem Brand völlig verkohlt! Die Feuerwehr beförderte eine abgebrannte Matratze ins Freie. © Haertelpress Wie es zum Brand kommen konnte und ob es Verletzte gibt, ist bislang unklar. Die Chemnitzer Straße musste für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt werden.

