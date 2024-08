Einsatz im Landkreis Leipzig: Dachstuhl von Wohnhaus stürzt ein - Bewohner obdachlos

Lossatal - Ein Dachstuhlbrand in Thammenhain (Landkreis Leipzig ) rief am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan.

Der Dachstuhl des Hauses wurde vollständig zerstört. © LeipzigFireFighter

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war gegen 17 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße in Thammenhain, einem Orsteil von Lossatal, ausgebrochen.

Bereits beim Eintreffen der rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand, über dem Gebäude war eine massive Rauchwolke zu sehen.



Während der Löscharbeiten stürzte der Dachstuhl durch die Einwirkung der Flammen ein. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort im Einsatz.

"Durch herabfallende Teile verletzte sich ein Bewohner (87) leicht und wurde anschließend ambulant in einem Krankenhaus versorgt", so eine Polizeisprecherin. Der Mann sei im Anschluss in einer Notunterkunft untergebracht worden, da das Haus nicht mehr bewohnbar ist.