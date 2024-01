Großeinsatz! Meterhohe Flammen schlagen aus Mehrfamilienhaus

Zeulenroda-Triebes - Großeinsatz für die Feuerwehr am heutigen Sonntag in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz).

Die Meldung eines Schornsteinbrandes entpuppte sich für die Feuerwehr als Dachstuhlbrand. © NEWS5 / Rehe

In einem Mehrparteienhaus in der Lindenstraße war am Vormittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Stützpunktfeuer Zeulenroda mitteilte.

Die Kameraden waren ursprünglich wegen eines Schornsteinbrands ausgerückt. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass sich der Dachstuhl des Gebäudes entzündet hatte. Zur Brandursache liegen noch keinerlei Informationen vor.

Aufnahmen eines Augenzeugenvideos zeigen, wie meterhohe Flammen aus dem Dach schlagen und dunkler Rauch empor steigt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand löschen.