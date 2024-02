25.02.2024 14:12 1.093 Feuerwehreinsatz kurz vor Mitternacht: Transporter in Vollbrand

In der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 23.58 Uhr ging ein Transporter in der Ortschaft Hörnitz im Landkreis Görlitz plötzlich in Flammen auf.

Von Kim Marie Moser

Hörnitz - Feuerwehreinsatz in Hörnitz (Landkreis Görlitz). Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand. © xcitepress Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 23.58 Uhr auf einen Brand in der Ortschaft aufmerksam gemacht. Sofort machten sich die Uniformierten und die Kameraden der Feuerwehr auf den Weg. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, stand ein Transporter in Vollbrand. Zwar bekamen die Feuerwehrleute die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Transporter brannte dennoch vollständig aus. Feuerwehreinsätze Großbrand auf Dreiseithof: Flammen greifen auf Wohnhaus über Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Auch eine Hecke soll durch das Feuer beschädigt worden sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Transporter brannte vollständig aus. © xcitepress Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: xcitepress