Feuerwehrleute eilen zu piependem Rauchmelder in Görlitz: Vor Ort erkennen sie die Wahrheit

Görlitz - In Görlitz eilte die Feuerwehr zu einem vermeintlich piependen Rauchmelder. Vor Ort sah die Situation aber ganz anders aus.

In Görlitz sorgte ein Wecker für einen Feuerwehreinsatz. (Symbolbild) © Bildmontage/123rf/romrodinka, 123rf/kittiyaporn1027

Am Montagabend gegen 18.25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte. Er hätte in einer Wohnung an der Rothenburger Straße einen schrillenden Rauchmelder festgestellt.

Sofort rückten Feuerwehr wie auch Polizei zum Einsatz aus.

Beim Eintreffen konnte der Zeuge aber bereits Entwarnung geben:

Der Mieter war in der Zwischenzeit zurückgekommen und klärte den Vorfall auf.

Sein Wecker hatten den piependen Ton verursacht.