Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen brennende Strohballen

Heeslingen - Kräftezehrender Einsatz für die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ): In der Gemeinde Heeslingen brannten am Montag etwa 150 Strohballen.

Etwa 150 Strohballen brannten am Montagnachmittag in der Ortschaft Weertzen. © Samtgemeindefeuerwehr Zeven

Das Feuer brach gegen 14.23 Uhr auf einem Acker an der Straße Ostetal in der Ortschaft Weertzen aus, wie die Samtgemeindefeuerwehr Zeven am Dienstag mitteilte.

Dort waren 150 Strohballen gelagert, die aus ungeklärter Ursache in Flammen standen.

Erst nach rund fünf Stunden hatten die Feuerwehren aus Weertzen, Wiersdorf, Heeslingen, Rüspel-Volkensen-Nindorf und Klein Meckelsen den Brand gelöscht. Dabei halfen ihnen auch Landwirte mit drei Traktoren.

Schwierigkeiten bereitete den Feuerwehrleuten, dass das Löschwasser am Stroh abperlte und nicht ins Innere der Ballen gelangen konnte. Das sei ein generelles Problem bei solchen Einsätzen.

Um so einen Brand zu bekämpfen, müssen daher die Feuerwehrleute die Ballen auseinanderziehen und einzeln löschen. Da kamen die Trecker der Bauern ins Spiel.