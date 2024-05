Nach verheerendem Großbrand in Flöha: Bürgermeister muss Feier absagen

Flöha - Feuersturm hoch über Flöha: Am Donnerstagabend stand der Dachstuhl eines Reko-Hauses neben der historischen "Baumwolle" (einst größte Baumwollspinnerei Sachsens) in Flammen. Fast 100 Feuerwehrleute löschten das Inferno, bevor bewohnte Häuser in Mitleidenschaft gerieten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 100.000 Euro.