Feuerwerk Schuld? Brand macht Haus unbewohnbar

Lappersdorf - Ein Wohnhaus in der Oberpfalz ist nach einem Brand in der Nacht auf Neujahr nicht mehr bewohnbar.

Die Flammen griffen demnach auf den Dachstuhl des Hauses über. Als die Feuerwehr angekommen sei, habe das Haus bereits in Vollbrand gestanden.

Zuvor habe der Schuppen neben dem Haus in Lappersdorf im Landkreis Regensburg Feuer gefangen, teilte ein Sprecher der Polizei am heutigen Montagmorgen mit.

Einen ähnlichen Einsatz bewältigte die Feuerwehr im oberbayerischen Manching (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm). Hier war der Dachstuhl eines Hauses in der Ingolstädter Straße ersten Einschätzungen zufolge durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten.

Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte von außen und innen gegen die Feuersbrunst. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden, Verletze gab es glücklicherweise nicht.