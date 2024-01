01.01.2024 09:05 Feuerwerk setzt Balkon in Brand: Mehrfamilienhaus evakuiert

In der Silvesternacht ist in Weimar der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Weimar - In der Silvesternacht ist in Weimar der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnten den Brand löschen. Anschließend kehrten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Das Feuer war gegen 0.30 Uhr in der Marcel-Paul-Straße ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei Weimar hatten Feuerwerkskörper den Balkon in Brand gesetzt. Anschließend griffen die Flammen zum Teil auf die Wohnung über. Die Berufsfeuerwehr Weimar sowie die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte waren zügig vor Ort und konnten den Brand löschen. Nach der Brandbekämpfung wurde das Mehrfamilienhaus noch mit einem Hochdrucklüfter zwangsbelüftet. Anschließend konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während des Einsatzes der Feuerwehr war das Gebäude evakuiert worden. Feuerwehreinsätze Zwei Kinder bei Unfall mit Feuerwerk verletzt: Dachboden in Flammen In der betroffenen Wohnung und dem Balkon entstand ein höherer Sachschaden. Eine konkrete Summe nannte die Polizei jedoch nicht. Darüber hinaus wurde der Mieter des Brandobjektes leicht verletzt. Die Wohnung ist bis auf ein Zimmer weiterhin bewohnbar.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV