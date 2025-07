Feurige Ernte: Mähdrescher auf Acker abgefackelt

Grevenbroich/Bocholt - In Nordrhein-Westfalen sind mehrere Mähdrescher abgefackelt.

Alles in Kürze

Hohe Flammen schlugen aus dem Mähdrescher. © Feuerwehr Grevenbroich

Die erste Erntemaschine ging am späten Freitagabend auf einem Feld nahe der Kleinstadt Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) plötzlich in Flammen auf, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte.

Als die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Maschinenraum und der Fahrerkabine des Gefährts. Auch umliegende Teile des Feldes hatten sich entzündet.

Der Fahrer des Mähdreschers konnte sich glücklicherweise in Sicherheit bringen und blieb unversehrt. Mit einem Pulverlöscher hatte er zudem bereits erste Löschversuche unternommen.

Kurz vor 23 Uhr konnte der lodernde Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester identifiziert und gelöscht. Zur Brandursache sowie zum Sachschaden konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Ein weiterer Mähdrescher-Brand ereignet sich am selben Abend, einige Kilometer entfernt.