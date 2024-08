11.08.2024 10:59 Flammen im Landkreis Leipzig: Hier fackeln Hunderte Strohballen ab

Flammen schlugen am Samstagabend in den dunklen Himmel über Grimma im Landkreis Leipzig - die Feuerwehr war auch am Sonntag noch vor Ort.

Von Carolina Neubert

Grimma - Flammen schlugen am Samstagabend in den dunklen Himmel über Grimma im Landkreis Leipzig - die Feuerwehr war auch am Sonntag noch vor Ort. Mehr als 350 Strohballen standen am Samstagabend im Landkreis Leipzig in Flammen. © Medienportal Grimma Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten um 23.43 Uhr wegen des Feuers auf einem Feld zwischen Vierteln und Gaudichsroda alarmiert. Demnach brannten auf einer Fläche von 30 mal 15 Metern mehr als 350 Strohballen. Der Verdacht auf eine Straftat bestehe in dem Fall nicht. Auch am Sonntag war die Feuerwehr noch im Einsatz vor Ort. © Medienportal Grimma Vom Brandort erfuhr TAG24, dass sich die Kräfte der Feuerwehren für ein kontrolliertes Abbrennen entschieden hätten - der Einsatz habe am Sonntag weiter angedauert.

Titelfoto: Medienportal Grimma