26.01.2024 16:35 1.135 Flammen-Inferno in Pirna: Balkone brennen lichterloh - Gebäude unbewohnbar

Großbrand in Pirna! Am frühen Freitagmorgen mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf die Albert-Wetzig-Straße in den Stadtteil Copitz ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Pirna - Großbrand in Pirna! Kurz nach Mitternacht mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am heutigen Freitag auf die Albert-Wetzig-Straße in den Stadtteil Copitz ausrücken. Ein heftiges Flammen-Inferno beschäftigte über Stunden die Freiwillige Feuerwehr von Pirna. © Daniel Förster Bei Ankunft der Einsatzkräfte wüteten die Flammen in und an einem Mehrfamilienhaus. Bilder zeigen, wie sich das Feuer von einer Wohnung und dem dazugehörigen Balkon im dritten Obergeschoss bis zum Boden sowie in Richtung Dachstuhl ausbreitete. 15 Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brands noch im Gebäude, konnten sich jedoch selbst ins Freie retten. Sie wurden von Notfallsanitätern versorgt und sollen unverletzt geblieben sein. Die im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute evakuierten das Nachbarhaus und starteten den Löschangriff sowohl von innen als auch von außen per Drehleiter. Feuerwehreinsätze Bus brennt lichterloh: Feuerwehr-Einsatz bei Wittlich Nach mehr als drei Stunden konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Sie haben ein großes Bild der Zerstörung angerichtet. Das betroffene Haus wurde als unbewohnbar eingestuft. Die Mieter müssen vorerst in Notunterkünften oder bei Angehörigen unterkommen. Die Brandursachenermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

