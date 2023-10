10.10.2023 11:09 Flammen schlagen aus Fenster: Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstag ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld gerufen worden.

Hamburg - Am Dienstag ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld gerufen worden. Flammen schlugen aus dem zweiten Stock des Hauses. © Christoph Seemann / Hamburg News Aus dem Obergeschoss eines Hauses der Wohnanlage in der August-Kirch-Straße schlugen Flammen. Der Notruf ging gegen 2.07 Uhr ein.

Alle 19 Bewohner konnten sich rechtzeitig retten und standen unverletzt vor dem Gebäude. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Brandstelle wird in regelmäßigen Abständen weiterhin von der Feuerwehr überprüft. Die Einsatzstelle ist der Polizei sowie dem Betreiber übergeben worden.

