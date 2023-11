17.11.2023 07:18 Flammeninferno! Gebäude brennt lichterloh, Feuerwehr im Großeinsatz

In Celle ist am frühen Freitagmorgen ein Gebäude in Brand geraten. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel.

Von Bastian Küsel

Celle - Meterhohe Flammen! Am frühen Freitagmorgen ist es in Celle (Niedersachsen) zum Großbrand eines Gebäudes gekommen. In Celle ist am frühen Freitagmorgen ein Gebäude in Brand geraten. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. © Freiwillige Feuerwehr Celle Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 3.01 Uhr über das Feuer im Maschweg im Stadtteil Westercelle informiert. Als die alarmierten Kräfte vor Ort eintrafen, brannte ein Gebäude des ehemaligen Jugenddorfes bereits lichterloh. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel und waren bereits auf der Anfahrt zu sehen. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung und alarmierte zudem weitere Einsatzkräfte nach. Feuerwehreinsätze Testflug im Harz! So können Drohnen Feuerwehr und Katastrophen-Schutz helfen Gegen 4.40 Uhr hatten die Kräfte die Flammen schließlich unter Kontrolle, aktuell müssen sie aber noch umfangreiche Nachlöscharbeiten durchführen. Diese gestalten sich schwierig, da das Gebäude größtenteils eingestürzt ist oder einzustürzen droht. Ein Großteil der Kameraden konnte jedoch bereits abrücken. In der Spitze waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Malteser Hilfsdienstes sowie der Polizei im Einsatz. Letztere hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Erstmeldung: 17. November, 6.42 Uhr. Aktualisiert: 7.18 Uhr

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle