31.08.2023 08:13 Flammeninferno in Passau! 20 Autos fackeln ab: Brandstiftung?

Bei einem Gebrauchtwagenhändler in Grubweg in Passau haben 20 Autos in der Nacht auf der Donnerstag gebrannt. Die Kripo ermittelt.

Von Benedikt Zinsmeister

Passau - Großeinsatz in Passau: In der Nacht auf Donnerstag sind auf einem Firmenparkplatz etwa 20 Autos in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rund 20 Autos standen gleichzeitig in Flammen. © Markus Zechbauer/zema-medien.de Laute explosionsartige Knallgeräusche waren gegen 2.45 Uhr im Passauer Stadtteil Grubweg zu hören. Laut Polizei waren bei einem Gebrauchtwagenhändler neben der B12 etwa 20 Fahrzeuge gleichzeitig in Brand geraten. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Ein benachbartes Gebäude wurde durch die enorme Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr: Über 70 Einsatzkräfte bändigen Werkstatt in Flammen Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt der Grund für das Feuer war, war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 60.000 Euro. Die B12 war bis etwa 5 Uhr gesperrt.

Titelfoto: Markus Zechbauer/zema-medien.de