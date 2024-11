26.11.2024 09:44 Flammeninferno in Thüringen! Lagerhalle komplett abgefackelt

Großer Feuerwehreinsatz in Thüringen am gestrigen Montagabend: Eine Lagerhalle brannte in Uder (Landkreis Eichsfeld) komplett ab.

Uder - Großer Feueralarm im Landkreis Eichsfeld am gestrigen Montagabend! Flammen erhellten die Nacht am Montagabend in Uder (Landkreis Eichsfeld): Eine Lagerhalle brannte vollständig ab. © Feuerwehr Arenshausen/Silvio Dietzel Gegen 21.45 Uhr brannte in Uder eine Lagerhalle vollständig ab. Laut ersten Angaben der Polizei war das Feuer im Ortsteil Steinheuterode am Montagabend aus bisher unbekannter Ursache im Dachstuhl der Halle ausgebrochen. Das Feuer griff später auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Verletzte habe es nach jetzigem Stand jedoch keine gegeben, hieß es weiter. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Dienstagmorgenstunden an. Das Gebäude brannte vollständig nieder, wobei der Sachschaden aktuell auf etwa 250.000 Euro geschätzt wird. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei eingeleitet.

